Брата короля Англии отпустили из полиции

Бывшего принца, брата короля Англии Карла III Эндрю отпустили из полиции.

По данным полиции, это случилось примерно через 12 часов после задержания. Ему не предъявлены обвинения, пишет ТАСС.

Задержание прошло 19 февраля на фоне скандала из-за его связей со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном. Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был задержан по подозрению в ненадлежащем поведении на государственной службе.

Принца Эндрю лишили титулов и званий в октябре прошлого года. Тогда король и королева заявили, что их "мысли и глубочайшие сочувствия были и останутся с жертвами любых форм насилия".