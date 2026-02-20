20 Февраля 2026
Политика Астраханская область
Фото: Накануне.RU

Игорь Мартынов поздравил ветерана Великой Отечественной войны - жителя Камызякского района со 101-летием

Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов побывал с рабочей поездкой в Камызякском районе. Первый пункт посещения - село Тузуклей , где спикер лично поздравил ветерана Великой Отечественной войны Александра Калмыкова с Днем рождения. Ветерану исполнился 101 год.

Александр Калмыков родился в селе Алексеевка, окончил фабричное заводское училище. До войны работал на заводе имени III Интернационала. В 1942 году семнадцатилетним добровольцем ушел на фронт.

(2026)|Фото: Накануне.RU

«Как решились? Собрались, да пошли. Разве русскому мужику нужно собираться? Взял палку, сумку, и пошел», - отметил Александр Викторович.

Служил Калмыков в седьмой гвардейской армии под командованием генерал-лейтенанта Шумилова в звании младшего сержанта. Он был участником одного из ключевых сражений Великой Отечественной войны - битвы на Курской дуге, воевал под Сталинградом, принимал участие в освобождении Западной Украины и Польши. Был удостоен множества наград, в числе которых Орден Отечественной войны первой степени, орден Мужества и медаль «За отвагу». В год 80-летия Великой Победы ветеран был удостоен звания «Почетный гражданин Камызякского района».

Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов передал ветерану поздравления от Президента России Владимира Путина.

«На долю Вашего поколения выпали и серьезные испытания, и поистине исторические триумфы. Вы и Ваши товарищи всегда честно служили Отечеству, верили в правое дело, своими ратными подвигами и самоотверженным трудом созидали великую державу. И сегодня ваш жизненный путь, любовь к Родине, сопричастность к ее судьбе являются достойным примером для молодежи, для всех нас», - подчеркнул председатель регионального парламента.

К поздравлениям присоединились глава Камызякского района Михаил Черкасов и заместитель председателя комитета Думы по экономике и инвестиционной политике Андрей Маркин. Ветерану пожелали здоровья и благополучия, пообещали чаще навещать и даже выбраться вместе на природу.

(2026)|Фото: Накануне.RU

Затем спикер Облдумы Игорь Мартынов принял участие в торжественном мероприятии «Во славу Отечества», посвященном предстоящему Дню Защитника Отечества, которое прошло в Камызякском районном Доме культуры. В нем участвовали сотни жителей муниципалитета.

(2026)|Фото: Накануне.RU

«Сила государства заключается не только в экономической и военной мощи. Сила в людях, которые готовы пожертвовать собой, своими здоровьем и силами ради Отечества. Сегодня самые большие поздравления ребятам, которые находятся и принимают участие в зоне СВО. Победа состоит не только из отдельных героических поступков, это труд каждого военнослужащего. Я убежден, что победа будет за нами. Хочу пожелать всем присутствующим мирного неба над головой, здоровья, счастья семьям. Отдельные слова благодарности родителям, женам военнослужащих за воспитание и понимание. Пока ваши мужья и отцы находятся там, о вас заботиться будем мы. С праздником!», - сказал, обращаясь к собравшимся, Игорь Мартынов.

(2026)|Фото: Накануне.RU

С приветственным словом также выступил Михаил Черкасов.

«Наши ребята там - настоящие герои. И сегодня хочется отметить каждого из них. Я хочу также поблагодарить всех волонтеров, которые помогают ребятам на СВО, победа будет за нами. Мне хочется поблагодарить всех тех, кто причастен к развитию нашего района, потому что защищать Отечество можно не только с оружием в руках. Защита страны - труд, вклад каждого из нас в благополучие страны. И я горд, что в Камызякском районе все граждане - защитники Отечества», - сказал глава района.

(2026)|Фото: Накануне.RU

В ходе торжественного мероприятия Почетными грамотами и Благодарственными письмами Думы Астраханской области, главы муниципального образования «Камызякский муниципальный район Астраханской области» были отмечены участники специальной военной операции, волонтеры и работники различных организаций района. Для жителей Камызякского района выступили местные артисты, ансамбли, творческие коллективы. Со сцены звучали патриотические песни, астраханцы смогли насладиться зажигательными танцами и творческими номерами.

