В Сибири водитель грузовика, попавший в аварию с пятью погибшими, был лишён прав за пьяную езду

В полиции высказались о водителе грузовика, из-за столкновения которого с "ГАЗелью" погибли четверо детей и взрослый.

За рулём грузового автомобиля "Ивеко" находился 50-летний мужчина, ранее лишенный права на управление транспортным средством за вождение в нетрезвом виде. Срок лишения истёк в августе прошлого года, однако водительское удостоверение он так и не восстановил, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

Происшествие случилось на 965-м километре трассы Р-257 "Сибирь", недалеко от Канска. Грузовик ехал со стороны Канска в сторону Красноярска. Он буксировал модульный дом. Произошло отсоединение прицепа, который выехал на "встречку", где столкнулся с автомобилем "ГАЗель" под управлением 52-летнего водителя. Погибли пятеро людей.