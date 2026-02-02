В Петербурге подозреваемый в похищении ребенка отказался давать показания

В Петербурге подозреваемый в похищении девятилетнего ребёнка отказался давать показания.

Он сослался на 51-ю статью Конституции РФ (право не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников), рассказали РИА Новости в оперативных службах.

30 января ребенок ушёл из дома и не вернулся. В последний раз его видели вместе с неизвестным мужчиной, мальчик садился к нему в машину. 2 февраля стало известно о задержании подозреваемого в похищении. Мужчину нашли в соседнем регионе. По предварительным данным, ему 39 лет, он приехал из ЛНР, какое-то время жил в Ростовской области. У него есть несколько судимостей за кражу.