В Москве вслед за Петербургом введён досмотр телефонов в метро

Сотрудники столичного метрополитена будут просить пассажиров включить экран мобильного телефона.

В дополнение к существующим мерам безопасности у пассажиров метро Москвы теперь могут выборочно досматривать мобильные телефоны. Новые меры по досмотру телефонов вводят в соответствии с приказом Минтранспорта от 4 февраля, сообщили "Ъ" в пресс-службе Московского метрополитена.

Ранее такие же меры ввели в метро Санкт-Петербурга.

"Метрополитен, как и любой объект транспортной инфраструктуры, является объектом транспортной безопасности. На сегодняшний день мы применяем повышенные меры безопасности, время непростое. Прошу жителей и гостей нашего города отнестись к этому с пониманием", - сказал во время прямой линии вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.

Политик уточнил, что сотрудники метрополитена не изучают, какие приложения установлены на телефоне, и даже не просят снимать блокировку – надо просто включить экран, показать, что это телефон, а не что-то другое.