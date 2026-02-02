Уральские власти помогут семье курсанта, погибшего вместе с самолётом под Орском

Губернатор Свердловской (а ранее – Оренбургской) области Денис Паслер высказался о трагедии в Орске, где погибли пилот и курсанты, летевшие в учебном самолёте.

"Один из курсантов – Тимофей Курдупов – родом из Свердловской области. Поручил коллегам связаться с семьёй парня. Окажем родственникам необходимую помощь и поддержку. Светлая память погибшим", - написал губернатор в своём telegram-канале.

По версии следствия, утром 2 февраля учебный легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку вблизи посёлка Джанаталап. Борт выполнял учебный полет. После набора высоты он начал резко снижаться и упал на поле. Самолёт серьёзно пострадал. Летевшие в нём пилот-инструктор и два курсанта университета гражданской авиации умерли от травм.