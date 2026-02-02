Четверо детей и взрослый погибли в ДТП с грузовиком в Красноярском крае

Четверо детей и один взрослый погибли во время столкновения пассажирской "ГАЗели" и грузовика Iveco в Красноярском крае. Еще четыре человека госпитализированы, сообщили в краевом полицейском главке.

ЧП произошло на 965-м километре трассы Р-257 "Сибирь", недалеко от Канска.

"По предварительным данным, водитель грузовика двигался со стороны Канска в сторону Красноярска, буксируя модульный дом, в этот момент произошло отсоединение прицепа, который выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "ГАЗель" под управлением 52-летнего водителя", - сообщили в ГАИ.

Сейчас на месте аварии ограничено движение по трассе, организован объезд.