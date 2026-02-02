Рособрнадзор вынес предостережения 11 российским вузам

В сообщении ведомства не указаны конкретные причины недовольства университетами, говорится лишь, что они нарушили обязательные требования.

В список попали: АНО ВО Московский международный университет; ФГБОУ ВО "Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина; ЧОУ ВО "Институт международных связей"; НОУ ВО "Столичная финансово-гуманитарная академия"; ЧУ ВО "Московская академия предпринимательства"; НОУ ВО "Институт театрального искусства им. П.М. Ершова"; ФГБОУ ВО "Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта"; НОУ ВО "Уральский институт коммерции и права"; ЧОУ ВО "Камский институт гуманитарных и инженерных технологий"; ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина"; ЧОУ ВО "Московский университет имени С.Ю. Витте".