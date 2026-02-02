В Тюменской области введен карантин по бешенству животных

На части территории деревни Чирки Казанского муниципального округа Тюменской области введен карантин по бешенству животных, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Соответствующее постановление подписано в региональном правительстве.

В неблагополучной по данному заболеванию территории с 2 февраля 2026 года запрещается: проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, вывоз восприимчивых животных, отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.