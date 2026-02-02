Задержан подозреваемый в похищении мальчика в Петербурге

Задержан подозреваемый в похищении 9-летнего мальчика в Санкт-Петербурге.

"Нахождение похищенного устанавливается", - сообщили РИА Новости в следственных органах.

Mash пишет, что мужчину нашли в соседнем регионе, сейчас силовики вместе с ним направляются в Петербург. По предварительным данным, ему 39 лет, он приехал из ЛНР, какое-то время жил в Ростовской области. У задержанного было несколько судимостей за кражу.

30 января ребенок ушел из дома и не вернулся. В последний раз его видели вместе с неизвестным мужчиной, мальчик садился к нему в машину.