У свердловского депутата Госдумы появились вопросы к "Почте России" из-за шедшего год письма

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов рассказал о курьезном случае с письмом, которое шло до него целый год. Из-за этого у него появились вопросы к "Почте России".

Как рассказал Иванов в своем Telegram-канале, сегодня его помощнице в Госдуме передали открытку с Днем защитника Отечества, адресованную депутату. Тот удивился, посчитав, что для поздравлений еще рано.

"Но оказалось, что уже поздновато: открытку отправили из Камышлова… год назад! Уважаемая "Почта России"! Как много вопросов, как мало ответов…", - отметил Максим Иванов.

Ранее сообщалось, что Госдума планирует заслушать доклад о состоянии дел у "Почты России". А в Совете Федерации призывают поторопиться с решением проблем монополиста, полагая, что с почты "скоро все разбегутся".