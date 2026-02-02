На Москве-реке пришлось ледоколами расчищать причалы для электросудов

В Москве из-за сильных холодов главная водная артерия города – Москва-река – покрылась льдом. Это привело к блокировке движения речного электротранспорта.

"В связи с ледовой обстановкой на Москве-реке возможны увеличения интервалов движения электросудов на 1-м, 2-м и 3-м маршрутах регулярного речного электротранспорта. Причалы регулярного речного электротранспорта "Трехгорный", "Московская верфь" и "Нагатинский затон" временно не работают", - говорится в сообщении департамента транспорта столичной мэрии.

Там добавили, что проводятся работы по ледокольному обеспечению в акватории причалов.

Сейчас в Москве около -15 градусов.