Крушение самолёта в Оренбургской области вылилось в уголовное дело

Из-за крушения самолёта в Оренбургской области возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, утром 2 февраля учебный легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку вблизи посёлка Джанаталап. Борт выполнял учебный полет, после набора высоты он начал резко снижаться и упал на поле. Самолёт серьёзно пострадал. Летевшие в нём пилот-инструктор и два курсанта университета гражданской авиации умерли от травм.

Расследование идёт по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Следствием рассматриваются несколько версий случившегося: ошибка пилотирования или технические неисправности воздушного судна, сообщает центральное межрегиональное управление на транспорте СКР.