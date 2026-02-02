Пенсионерка из Тюмени отдала мошенникам 18,5 миллионов рублей

За прошедшую неделю от действий телефонных и интернет-мошенников пострадал 51 житель региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Общая сумма похищенных денежных средств превысила 33 млн рублей. Наибольшая сумма похищенных денежных средств составила 18,5 млн рублей.

Так, неизвестные, позвонив на сотовый телефон пенсионерки, представившись сотрудниками правоохранительных органов, ввели ее в заблуждение и под предлогом предотвращения несанкционированного хищения денежных средств убедили потерпевшую передать курьеру, а также перевести на "безопасные" счета имеющиеся у нее денежные средства в размере 18,5 млн рублей.

Прокуратура Ленинского административного округа Тюмени организовала надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту мошенничества.