В Петербурге отрабатывают версию похищения 9-летнего ребенка

Правоохранители отрабатывают версию с похищением 9-летнего мальчика в Санкт-Петербурге, она рассматривается в качестве приоритетной. Об этом сообщает РИА Новости.

По видеозаписям видно, что в последний раз ребенка видели около автомобиля на парковке супермаркета "Лента".

Ранее СК сообщил, что 30 января мальчик ушел из дома в Красносельском районе Петербурга и не вернулся. На связь с родственниками он не выходил.

Ранее в Красноярске в рамках расследования дела о похищении подростка было предъявлено обвинение в мошенничестве 18-летней жительнице Сургута. По данным следствия, девушка вступила в преступный сговор с мошенниками.