В Екатеринбург доставили два новых уфимских троллейбуса

В Екатеринбург прибыли два новых троллейбуса от "Уфимского трамвайно-троллейбусного завода" (УТТЗ). Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с горадминистрацией.

Новый транспорт доставили на минувших выходных в рамках контракта с УТТЗ. Согласно ему, в уральскую столицу должны поставить еще 48 единиц, однако городу удалось сторговаться, а на разницу закупить еще пять таких же троллейбусов на аккумуляторном ходу.

Ранее мы сообщали, что 50 новых троллейбусов "Горожанин" в Екатеринбург уже к весне поставят Минский автомобильный завод (МАЗ) и "Уфимский трамвайно-троллейбусный завод" (УТТЗ).