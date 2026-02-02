Более 250 человек приняли участие в Семейном дне здоровья в Тюмени

02 Февраля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Доктрина Трампа в действии

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Здравоохранение Тюменская область Уральский ФО
Фото: Пресс-служба правительства и губернатора Пермского края

Более 250 человек приняли участие в Семейном дне здоровья в Тюмени

Более 250 человек приняли участие в Семейном дне здоровья в Тюмени, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Бесплатное обследование для посетителей торгового центра провели медики городской поликлиники №12. Жители и гости города могли узнать основные показатели своего организма, провести анализ тела, сделать ЭКГ и проконсультироваться с врачом. На площадке также работал педиатр, который проводил измерение антропометрических данных и консультировал детей.

"Мы идем туда, где есть наши жители. Предупредить заболевание, выявить его на ранней стадии гораздо легче, чем лечить и допустить осложнения. Выходим в торговые центры, выезжаем с профосмотрами на предприятия, организуем диспансеризацию в поликлинике по субботам. Наша задача - привлечь к профилактическим исследованиям трудоспособное население, которое долго не обращалось в поликлинику в силу постоянной занятости", - заявила главный врач поликлиники №12 Ольга Сиюткина.

За пять часов работы медицинских площадок 155 человек сдали анализ на сахар, у 23 он был повышенным. Исследование провели 16 детям, у трех цифры превысили норму.

Дерматоскопию и стоматоскопию прошли 86 человек, и в шести случаях тюменцам рекомендовано дообследование. 25 патологических состояний выявили при проведении электрокардиограммы.

"Мы приехали из Луганска в гости и случайно попали на эту акцию. Очень рады, что нам не отказали, ведь ни прописки, ничего нет. Мы все прошли, осталось только пройти анализ состава тела – никогда еще такое не проходили, очень интересно. Замечательное мероприятие, впервые на таком побывали и очень благодарны", - прокомментировала участница акции Елена Лымарь.

Биоимпедансометрию прошли больше всего участников - 219 человек, все получили необходимые рекомендации. В рамках мероприятия также проводилось несколько сеансов школы здоровья по вопросам артериального давления, организована детская зона, желающие смогли принять участие в беспроигрышной викторине и полакомиться кислородным коктейлем.

Теги: Семейный день здоровья, поликлиника 12


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети