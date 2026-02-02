Более 250 человек приняли участие в Семейном дне здоровья в Тюмени

Более 250 человек приняли участие в Семейном дне здоровья в Тюмени, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Бесплатное обследование для посетителей торгового центра провели медики городской поликлиники №12. Жители и гости города могли узнать основные показатели своего организма, провести анализ тела, сделать ЭКГ и проконсультироваться с врачом. На площадке также работал педиатр, который проводил измерение антропометрических данных и консультировал детей.

"Мы идем туда, где есть наши жители. Предупредить заболевание, выявить его на ранней стадии гораздо легче, чем лечить и допустить осложнения. Выходим в торговые центры, выезжаем с профосмотрами на предприятия, организуем диспансеризацию в поликлинике по субботам. Наша задача - привлечь к профилактическим исследованиям трудоспособное население, которое долго не обращалось в поликлинику в силу постоянной занятости", - заявила главный врач поликлиники №12 Ольга Сиюткина.

За пять часов работы медицинских площадок 155 человек сдали анализ на сахар, у 23 он был повышенным. Исследование провели 16 детям, у трех цифры превысили норму.

Дерматоскопию и стоматоскопию прошли 86 человек, и в шести случаях тюменцам рекомендовано дообследование. 25 патологических состояний выявили при проведении электрокардиограммы.

"Мы приехали из Луганска в гости и случайно попали на эту акцию. Очень рады, что нам не отказали, ведь ни прописки, ничего нет. Мы все прошли, осталось только пройти анализ состава тела – никогда еще такое не проходили, очень интересно. Замечательное мероприятие, впервые на таком побывали и очень благодарны", - прокомментировала участница акции Елена Лымарь.

Биоимпедансометрию прошли больше всего участников - 219 человек, все получили необходимые рекомендации. В рамках мероприятия также проводилось несколько сеансов школы здоровья по вопросам артериального давления, организована детская зона, желающие смогли принять участие в беспроигрышной викторине и полакомиться кислородным коктейлем.