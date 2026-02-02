Жителя Петербурга задержали за убийство в Екатеринбурге в 2004 году

В Екатеринбурге раскрыли убийство, совершенное в 2004 году. Обвинение предъявлено 45-летнему жителю Санкт-Петербурга.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось днем 3 ноября 2004 года в хозяйственном строении у одного из домов по улице Тюменской в столице Урала. Пьяный злоумышленник совершил убийство малознакомого мужчины, который спал в данном строении. Убийца воспользовался прочным шнурком, которым задушил потерпевшего. После этого он похитил у жертвы 1,5 тысячи рублей и предметы одежды. Затем преступник скрылся, сразу же уехав в другой регион.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, обвиняемый по имени Артем на момент задержания проживал в Петербурге, но зарегистрирован был в Липецкой области, а родился в Тюменской.

"По имеющейся информации, в свое время он привлекался к уголовной ответственности за ряд преступлений, в том числе и против личности. Официально нигде не трудоустроен. В 2004 году фигурант также перебивался случайными заработками в Екатеринбурге, где и познакомился с потерпевшим. Занимался тогда Артем, в основном, разгрузкой вагонов, ночевал в хозпостройке, злоупотреблял спиртным. Такой образ жизни и привел его в итоге к особо тяжкому преступлению", - отметил полковник Горелых.

Следователям СК совместно с оперативниками удалось выйти на след фигуранта, фактически проживавшего в Санкт-Петербурге, установить его местонахождение и задержать. Он уже дал признательные показания, детализировав их в ходе проверки на месте. На время следствия суд заключил мужчину под стражу.