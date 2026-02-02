СМИ: Минюст США по ошибке опубликовал имена жертв Эпштейна

Министерство юстиции США по ошибке обнародовало имена 43 из 47 жертв уличенного в педофилии американского финансиста Джеффри Эпштейна, сообщила газета The Wall Street Journal.

По словам источников газеты, с 30 января ведомство временно удаляет документы для внесения правок.

Издание отмечает, что полные имена нескольких женщин встречались в файлах более 100 раз, в том числе были раскрыты имена более двух десятков несовершеннолетних жертв.

Ранее Минюст США опубликовал новые так называемые "файлов Эпштейна" – материалы из уголовного дела финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, найденного мертвым в тюремной камере в 2019 году. "Звездой" нового "выпуска" стала норвежская кронпринцесса Метте-Марит, жена наследного принца Хокона. Ее имя упоминается в файлах более тысячи раз. Судя по всему, у Метте-Марит была любовная связь с самим Эпштейном.