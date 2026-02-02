Свердловские власти создали санитарно-противоэпидемическую комиссию

На Среднем Урале создали санитарно-противоэпидемическую комиссию во главе с министром здравоохранения региона и замгубернатора Татьяной Савиновой. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Координационный совещательный орган будет заниматься разработкой предложений, программ, планов и сотрудничества в сфере санитарного физиологического благополучия населения. На членов комиссии возлагается обязанность координировать и обеспечивать взаимодействие территориальных, федеральных, исполнительных органов власти региона, органов местного самоуправления и организаций по предупреждению и профилактике массовых инфекционных заболеваний, отравлений, ликвидации последствий.

В составе комиссии: