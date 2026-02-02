Свердловские власти создали санитарно-противоэпидемическую комиссию
На Среднем Урале создали санитарно-противоэпидемическую комиссию во главе с министром здравоохранения региона и замгубернатора Татьяной Савиновой. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Координационный совещательный орган будет заниматься разработкой предложений, программ, планов и сотрудничества в сфере санитарного физиологического благополучия населения. На членов комиссии возлагается обязанность координировать и обеспечивать взаимодействие территориальных, федеральных, исполнительных органов власти региона, органов местного самоуправления и организаций по предупреждению и профилактике массовых инфекционных заболеваний, отравлений, ликвидации последствий.
В составе комиссии:
- Главный санитарный врач по Свердловской области и по совместительству зампредседателя комиссии Дмитрий Козловских;
- Представитель минздрава и по совместительству секретарь комиссии Галина Борисевич;
- Директор департамента по труду и занятости населения региона Дмитрий Антонов
- Главный доверенный врач свердловского областного союза организаций профсоюзов "Федерация профсоюзов Свердловской области" Владимир Бондарчук;
- Начальник управления организацией деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД РФ по Свердловской области Александр Возчиков;
- Замначальника главного управления министерства РФ по делам гражданской обороны по региону Евгений Галиев;
- Руководитель территориального органа федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Свердловской области Наталья Зильбер;
- Министр соцполитики региона Андрей Злоказов;
- Министр энергетики и ЖКХ Алексей Рубцов;
- Министр образования региона Светлана Тренихина.