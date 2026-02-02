В Белоруссии изменился графический знак национальной валюты

Национальный банк Белоруссии представил новый графический знак, которым будут обозначать национальную валюту страны – белорусский рубль.

Утверждённый графический знак представляет собой кириллическую заглавную букву "Б", с которой начинается слово "Беларусь", что позволяет ассоциировать изображение с Белоруссией и национальной денежной единицей страны. По центру буквы проведена параллельная верхней линии черта, символизирующая устойчивость, равновесие и стабильность. Новый графический знак узнаваем, компактен, прост и лёгок в написании, сообщает Нацбанк.

Руководитель Нацбанка Роман Головченко уточнил, что в 2005 г. был утвержден графический знак в виде двух латинских букв Br, однако он не прижился.

"Существует многообразие в отображении нашей национальной валюты в различных ценниках, в общении между людьми – это и Br, и BYN, и бел. руб. С учётом такого неудачного опыта 2005 г. мы решили предоставить право людям самим, во-первых, предложить этот символ, а во-вторых, за него проголосовать для того, чтобы он лучше прижился, чем предыдущий. Символ выбран, и он, на наш взгляд, отвечает всем критериям: простота, удобство, ассоциативность с Белоруссией", - цитирует БелТА Головченко.

Формировать внедрение нового символа не станут.

"Будем это делать мягко, но настойчиво. Поэтому определенное время потребуется, но с момента принятия постановления правления Нацбанка этот знак может официально использоваться по инициативе самих хозяйствующих субъектов", - сказал Головченко.