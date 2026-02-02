Прикамскую активистку осудили за спонсирование запрещенной в России организации

Березниковский городской суд вынес решение по делу активистки Ирины Файзулиной*, которую судили за спонсирование запрещенной в России организации ФБК*. Активистку оштрафовали на 300 тыс. руб. Об этом сообщает "Новый компаньон".

По данным следствия, в 2021 году Файзулина* перевела около 2,1 тыс. руб. на счет данной структуры. Ее задержали вместе с еще одной березниковской активисткой, которой суд ранее назначил штраф в размере 300 тыс. руб., хотя прокуратура настаивала на реальном сроке заключения.

Во время расследования уголовного дела обвиняемую сначала взяли под стражу, а потом избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

* - внесена в перечень террористов и экстремистов.

** Фонд признан экстремистской организацией, его деятельность запрещена в России.