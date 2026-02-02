В Подмосковье в больницу поступил второй пациент с диагнозом "оспа обезьян"

Второй пациент с диагнозом "оспа обезьян " поступил в Домодедовскую больницу в Подмосковье. Об этом сообщил главный врач Андрей Осипов.

По его словам, мужчина был в контакте с первым пациентом с данным диагнозом.

"Органы Роспотребнадзора проводят расследование для выявления возможных контактов и источников заражения", - сказал он телеканалу "Россия 24".

О госпитализации в Домодедовскую больницу пациента с предварительным диагнозом "оспа обезьян" стало известно 1 февраля. За медицинской помощью обратился мужчина с высыпаниями на коже лица и высокой температурой. Врачи заподозрили опасную инфекцию и приняли меры изоляции.

Обезьянья оспа - инфекционное заболевание животных и человека, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией и появлением сыпи. Возбудитель - вирус, относящийся к семейству поксвирусов. Впервые был выделен в 1958 году от больных обезьян. По своей структуре и свойствам сходен с вирусом оспы человека. Передача инфекции происходит преимущественно воздушно-капельным путём при длительном личном контакте, что подвергает наибольшему риску инфицирования членов семьи человека с острым случаем заболевания.