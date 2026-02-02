02 Февраля 2026
Спорт Свердловская область В России Республика Татарстан
Фото: Академия падел РМК

Спортсмены Академии падел РМК выиграли золото и серебро "Огней Казани"

Уральским дерби завершился мужской финал первого этапа Российского падел-тура в Казани.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, первый турнир Российского падел-тура "Огни Казани" прошел в столице Татарстана с 29 января по 1 февраля. Из 16 пар-участников в финал первого турнира года вышли две пары, представляющие Академию падел РМК из Екатеринбурга: Дмитрий Мягков и Евгений Данилов, а также Максим Колобов и Николай Манюков.

Максим и Николай заняли первое место, обыграв своих коллег по клубу в трехсетовом финале. Таким образом, золото и серебро "Огней Казани" ушло в копилку екатеринбургского клуба, созданного Русской медной компанией.

На пути к финалу спортсмены обыграли такие перспективные пары, как Александр Халанский/Алексей Головачев и Савелий Тулупов/Эрик Томайдис. Эти пары сложились на старте сезона, но все игроки входят в двадцатку лучших в России и создавали большие сложности соперникам. При этом уральцы показали хорошую физическую форму на старте сезона, сыграв почти все матчи в три сета.

Первый турнир Российского падел-тура "Огни Казани"(2026)|Фото: Академия падел РМК

"Очень классный матч. Хотелось бы поблагодарить ребят, Данилова и Мягкова, за такую игру. Тяжелый матч. Хотелось бы поблагодарить RCC за возможность тренироваться, улучшаться, все руководство, всех причастных к RCC Padel. Спасибо большое за такие возможности", - рассказал спортсмен и тренер Академии падел РМК Максим Колобов.

Для Колобова это первая победа на турнирах РПТ.

Первый турнир Российского падел-тура "Огни Казани"(2026)|Фото: Академия падел РМК

"Это была невероятная битва! Матч держал в напряжении и интриге до самой последней точки. Сложно было даже предположить, кто окажется сильнее. Именно такие победы самые ценные и запоминающиеся. Хочется отметить, что наша команда молодая. Для нас это только начало большого пути! И также мы видим, как невероятно вырос уровень игры каждого из спортсменов", - отметила директор Академии падел РМК Дарья Ирха.

Пока шел турнир в Казани, Алена Васильева, спортсменка и тренер Академии падел РМК, отправилась в Доху на международный турнир FIP Bronze Doha и показала отличный результат на арене Khalifa International Tennis and Squash Complex в столице Катара. В паре с турчанкой Диларой Торселл Алена дошла до четвертьфинала, где девушки уступили японо-тунисскому дуэту Чамли/Токумото. Сегодня россиянка занимает 160-ю строчку в мировом рейтинге FIP.

Первый турнир Российского падел-тура "Огни Казани"(2026)|Фото: Академия падел РМК

Напомним, в декабре на Падел-арене РМК состоялся премьерный турнир лиги RCC Padel с участием иностранных спортсменов. В этом году в Екатеринбурге пройдет не менее шести турниров новой лиги, которые позволят российским игрокам соперничать с лучшими спортсменами мира и улучшать свои показатели.

Справка

Российский падел-тур (РПТ) – это серия престижных национальных турниров по паделу под эгидой Федерации падела России. Тур помогает развивать этот молодой вид спорта и выявлять сильнейших игроков. РПТ состоит из этапов категорий A, B и C для профессионалов и любителей, формирует национальный рейтинг, а также включает в себя такие крупные события, как чемпионат и Кубок России.

Международная федерация падела (FIP) – это глобальный руководящий орган по этому виду спорта. FIP, основанная в 1991 году в Мадриде представителями аргентинской, испанской и уругвайской федераций падела. Является некоммерческой организацией, занимающейся популяризацией падела во всем мире.

