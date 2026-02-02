Песков: Переговоры Путина и Зеленского могут быть только в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о месте возможной встречи лидеров РФ и Украины.

"Зеленский предлагает контакты. Путин сказал, что они возможны в Москве. Эта позиция остается нашей позицией", - приводит "Ъ" слова Пескова.

Второй раунд переговоров с участием российской, украинской и американской делегаций состоится в Абу-Даби 4-5 февраля, информацию подтвердили в Кремле.

"Второй раунд работы группы по вопросам безопасности был запланирован на минувшее воскресенье, но потребовалась дополнительная стыковка графиков трех сторон, и сейчас, в среду-четверг, действительно, второй раунд состоится в Абу-Даби", - сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.