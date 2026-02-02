Тренер "ПСЖ" назвал Сафонова лучшим вратарём в своей карьере по отражению пенальти

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике назвал российского футболиста Матвея Сафонова лучшим вратарём в своей карьере по отражению пенальти.

Накануне, в мачте 20 тура чемпионата Франции, "ПСЖ" обыграл "Страсбург" со счётом 2:1, а российский вратарь парировал 11-метровый удар на 21-й минуте игры.

"Сафонов? Я думаю, это лучший вратарь, который у меня был за всю карьеру, по отражению пенальти. А их было немало", — сказал Луис Энрике на послематчевой пресс-конференции.

Испанский специалист также отметил, что Матвей умеет предугадывать, какую сторону выберет игрок, бьющий пенальти.

Отметим, что на днях Сафонов вернулся в состав парижского клуба после травмы. Россиянин получил перелом руки 17 декабря в победной встрече за Межконтинентальный кубок против бразильского "Фламенго". "ПСЖ" обыграли соперника в серии послематчевых пенальти, а Сафонов вошёл в историю, отразив четыре удара с 11-метровой отметки подряд.