В Кузбассе арестовали владельца сауны, где при пожаре погибли подростки

Суд до 31 марта арестовал владельца сауны в Прокопьевске, где при пожаре погибли пять подростков. Об этом сообщает СУ СК по Кемеровской области.

"Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения второму организатору досугового учреждения", - говорится в сообщении.

В отношении администратора сауны суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, пятеро подростков погибли во время пожара в сауне на улице Кубанской в Прокопьевске. Они отравились угарным газом. Шестеро подростков арендовали сауну, чтобы отметить день рождения. Погибшим ребятам было от 15 до 17 лет. Они не смогли выбраться, потому что в помещении не было эвакуационных выходов.

По версии следствия, индивидуальный предприниматель и его брат оборудовали сауну в арендованном ими помещении. При этом они грубо нарушили требования пожарной безопасности: объект не был оборудован необходимыми средствами пожаротушения и доступными эвакуационными выходами, персонал, включая обвиняемую, привлекался к работе без надлежащего официального оформления.