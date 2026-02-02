В свердловском МВД рассказали о борьбе с преступностью мигрантов

В ГУ МВД по Свердловской области подвели итоги оперативно-служебной деятельности в сфере миграционных процессов. Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы регионального Главка полиции Валерий Горелых, одной из приоритетных задач органов внутренних дел является выявление и пресечение схем легализации граждан, пребывающих на территории Среднего Урала с нарушением закона, а также привлечение к уголовной ответственности лиц, оказывающих им содействие.

"В отчетном периоде к нам в субъект прибыло 211 016 иностранных граждан (- 9,1%; аналогичный период прошлого года – 232 134). При этом 91,4% (192 800) – представители стран с безвизовым порядком въезда (АППГ – 211 167). Основные миграционные потоки формировали уроженцы Таджикистана (41,9%), Узбекистана (24,7%) и Киргизии (12,2%). Проведено 2 035 профилактических мероприятий, в ходе которых тщательным досмотрам подверглись 717 объектов жилого сектора, мест пребывания-проживания иностранных граждан и лиц без гражданства и 618 объектов строительства. В прокуратуру направлено 17 материалов об обнаружении признаков заключения фиктивного брака.

Подразделениями полиции по вопросам миграции установлено 25 341 административное правонарушение (+ 12,6%; АППГ – 22 504), из них по линии иммиграционного контроля и трудовой миграции – 12 457 (+ 50,5%; АППГ – 8 278). Вынесено 407 решений об административном выдворении за пределы России и 191 решение о депортации", - рассказал полковник Горелых.

Кроме того, по его сведениям, в соответствии с федеральным законом от 15.08.1996 № 114-ФЗ представители ОВД направили 3 970 представлений о не разрешении въезда в нашу страну конкретным иностранным гражданам и лицам без гражданства. Принято 1 030 решений о сокращении срока пребывания в регионе выявленным нарушителям. Установлено 15 человек, находящихся в розыске.

Большой пласт работы сотрудниками УВМ проделан по линии оказания госуслуг. Их предоставлено 1 814 636 (+7,1%; АППГ – 1 694 238). Из них:

оформлено паспортов гражданина РФ – 230 061;

заграничных паспортов гражданам РФ – 189 230;

оформлено приглашений на въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства – 5 766;

поставлено на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства – 412 394;

оформлено разрешений на временное проживание – 762;

оформлено видов на жительство – 4 651;

оформлено 2 831 разрешение на работу иностранным гражданам, из них 110 – высококвалифицированным специалистам;

оформлено 57 963 патента, из них 31 906 – для работы у физических лиц.

"Начальник Главка генерал-лейтенант полиции Александр Мешков на прошедшей коллегии дал поручение головному подразделению УВМ и всем муниципальным отделам на регулярной основе проводить профилактические рейды, в том числе с общественными организациями правоохранительной направленности, основной целью которых должны стать стабилизация обстановки по линии миграции и снижение количества резонансных ЧП с участием уроженцев бывших союзных республик", - отметил Валерий Горелых.