Переговоры в Абу-Даби между Россией, США и Украиной продолжатся 4-5 февраля

Второй раунд переговоров с участием российской, украинской и американской делегаций состоится в Абу-Даби 4-5 февраля, информацию подтвердили в Кремле.

"Второй раунд работы группы по вопросам безопасности был запланирован на минувшее воскресенье, но потребовалась дополнительная стыковка графиков трех сторон, и сейчас, в среду-четверг, действительно, второй раунд состоится в Абу-Даби", - сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее о переносе консультаций заявлял президент Украины Владимир Зеленский. "Может быть изменена дата или место. Потому что, на наш взгляд, что-то происходит в ситуации с Америкой и Ираном. И эти вещи, наверное, могут повлиять на дату", — заявил Зеленский на прошлой неделе.