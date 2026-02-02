Экспорт российского газа в Европу в январе вырос на 10% - Reuters

Среднесуточные поставки российского газа по газопроводу "Турецкий поток" в Европу в январе 2026 года выросли на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Reuters.

Турция остается единственным транзитным маршрутом для российского газа в Европу после того, как Украина не стала продлевать пятилетнее транзитное соглашение с Москвой, срок действия которого истек в январе 2025 года.

Согласно расчетам агентства Reuters, общий объем поставок российского газа в Европу по трубопроводу "Турецкий поток" в январе составил 1,73 млрд кубометров по сравнению с 1,57 млрд кубометров за аналогичный период прошлого года.

Согласно расчетам Reuters, в 2025 году экспорт газа "Газпрома" в Европу сократился на 44% и достиг самого низкого уровня с середины 1970-х годов. В прошлом году поставки "Газпрома" составили всего 18 млрд кубометров.

Объемы экспорта российского трубопроводного газа в Европу достигли пика в 2018-2019 годах, составив более 175-180 млрд кубометров в год.