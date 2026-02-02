В Пермском крае заключен первый региональный офсетный контракт

Министерство здравоохранения Пермского края заключило офсетный контракт (или контракт со встречными инвестиционными обязательствами) с "Медисорб", сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Пермского края. В рамках контракта фармацевтическая компания обязуется модернизировать производство лекарственных препаратов на территории Перми.

Сумма инвестиций в модернизацию производства составит не менее 100 миллионов рублей. Пермский край в свою очередь закупит у фармкомпании более миллиона упаковок лекарственных препаратов. В их числе препараты для лечения сахарного диабета второго типа и сердечно-сосудистой системы, профилактики инсульта и венозных тромбоэмболий, терапии хронической сердечной недостаточности и другие.

Согласно офсетному контракту, первые поставки лекарственных препаратов ожидаются уже в 2026 году. В ходе модернизации также планируется наладить выпуск новых противоэпилептических, антигипертензивных и гемостатических препаратов. Их поставка планируется уже с 2029 года.