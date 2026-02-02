Российский бизнес назвал главную помеху для развития компаний

Российский бизнес назвал главные проблемы, которые в минувшем году мешали развитию и даже просто существованию компаний.

"Главным ограничением деятельности в конце 2025 года для 42,3% компаний стали именно неплатежи со стороны контрагентов. В I и II кварталах доля этой проблемы была значимо ниже – примерно 27%, а в III квартале она прибавила более 10 п.п., и с этого момента неплатежи со стороны контрагентов заняли первое место среди ключевых факторов, мешающих работе российских компаний", - говорится в обзоре, подготовленном Российским союзом промышленников и предпринимателей.

Второй по значимости проблемой стало сокращение спроса на товары и услуги. И этот фактор был актуальным на протяжении всего года, отмечают эксперты.

Каждый четвертый респондент в конце 2025 года назвал ключевым ограничением недостаток оборотных средств.

Еще 19% опрошенных сказали о недоступности заемных средств. В РСПП указывают, что эта проблема была более актуальна в первой половине года (во второй половине года ключевая ставка начала снижаться).

Кроме того, российский бизнес отмечает среди проблем рост фискальной нагрузки, отсутствие нового оборудования и технологий из-за ограничения импорта, сокращение инвестиционных программ.