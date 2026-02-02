Дефицит бюджета в 2026 году может превысить показатели 2025-го года - прогноз

Дефицит федерального бюджета России в 2026 года может быть таким же, как и в 2025-м, а может и превысить предыдущий показатель и составить до 2,7% ВВП (в 2025-м был 2,6%). Это произойдет, если бюджет недополучит 0,5-0,7% ВВП доходов по сравнению с текущим планом, считают в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА). На прогноз агентства ссылаются "Ведомости".

Главный риск – цена на российскую нефть, она может оказаться значительно ниже заложенных в бюджет $59 за баррель.

По расчетам Министерства финансов России, прогнозируемый дефицит федерального бюджета в 2026 году составит 3,786 трлн руб., что соответствует 1,6% ВВП. Эти цифры были озвучены министром финансов Антоном Силуановым в сентябре 2025 года при представлении проекта бюджета на 2026–2028 годы. Минфин ожидает, что в дальнейшем дефицит будет снижаться: до 1,2% ВВП в 2027 году и до 1,3% ВВП в 2028 году.