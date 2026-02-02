В Екатеринбурге готовят оптимизацию свердловских психбольниц

Вслед за роддомами свердловские психбольницы ждет оптимизация. В ближайшее время региональный минздрав планирует объединить четыре специализированных учреждения на базе СОКПБ, создав единую психиатрическую больницу.

Как сообщает областной минздрав, на прошлой неделе состоялась встреча министра и замгубернатора Татьяны Савиновой с руководителями психиатрических больниц региона. По ее словам, именно они выступили с инициативой объединить все их учреждения в одно. Якобы у разных больниц разные условия финансирования, разное состояние зданий, количество коек, а во многих случаях учреждения не могут позволить себе того, что есть у той же областной психиатрической больницы. Объединение же позволит проще координировать пациентов, иметь под рукой все необходимые инструменты и качественно обслуживать свердловчан.

"Сами коллеги говорят о том, что будет правильно, чтобы на территории субъекта была одна психиатрическая больница. Надо сказать, что в очень многих регионах это уже давным-давно реализовано. Это позволяет более рационально использовать общие ресурсы. В начале февраля обсудим и думаю согласимся с предложением коллег и примем решения, которые вызрели внутри самой службы", — заявила Савинова.

По ее словам, при объединении планируется создать Клиники памяти для пожилых пациентов, которым необходимо поддерживать когнитивный потенциал и клинику ментального здоровья для работающих жителей среднего возраста с жалобами соматического характера: бессонница, головные боли, боли в животе, одышка.

"Мы рассматриваем совершенно отдельное структурное подразделение для заботы о ментальном здоровье и очень надеюсь, что в этом году всё продумаем и приступим к реализации", — добавила министр.

По словам главврача ОНБ Антона Поддубного, также готовится объединение наркологической службы в Екатеринбурге. Амбулаторный, стационарный и реабилитационный сценарии будут реализоваться в одном учреждении. Это, по его словам, будет удобно как для пациентов и врачей, так и для управления медицинскими процессами.

Напомним, что в прошлом году в регионе также решили изменить систему родовспоможения. Вместо роддомов в малых городах создают "ургентные залы" — учреждения с минимальным оборудованием, где персонал дежурит не круглые сутки, а сложные роды будут принимать в перинатальных центрах. Пока чиновники хвалят такой подход, аргументируя решение наличием в перинатальных центрах квалифицированных врачей и новейшего оборудования, будущие матери и местные власти опасаются, что жительниц небольших городов подвергают неоправданному риску.

Зато тем, кому повезет рожать в крупных перинатальных центрах, будет очень красиво — совместно с дизайнерами "Сима-ленда" был разработан салютогенный интерьер. Подробнее о трудной ситуации в глубинке и обещанном "тяжелом" люксе крупных городов — в материале Накануне.RU.