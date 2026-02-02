Врио мэра Владимира госпитализирован

Врио мэра города Владимира Владимир Гарёв попал в больницу. Местные СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщают, что состояние чиновника ухудшилось в выходные, потребовалась госпитализация. Сейчас врачи оценивают его состояние как стабильное.

Между тем, в областном правительстве решается вопрос о том, кто будет замещать временно исполняющего обязанности главы города.

Гарёв занят пост врио главы города после ареста в 2025 году Дмитрия Наумова, прежнего градоначальника. 19 января 2026 года Наумова приговорили к восьми годам колонии за взятку.

Интересно, что Гарёв уже был врио главы города – после отставки Андрея Шохина и до вступления в должность Наумова.