Главред свердловской "Областной газеты" стал и.о. гендиректора издания

Главный редактор свердловской "Областной газеты" Александр Лакедемонский стал исполняющим обязанности руководителя издания.

Как сообщается на сайте "ОГ", теперь Лакедемонский исполняет обязанности генерального директора данного СМИ. Прежний руководитель Антон Третьяков занимал эту должность с января 2023 года.

Напомним, Александр Лакедемонский стал главным редактором "Областной газеты" в 2022 году. Ранее должности гендиректора и главреда, которым на тот момент являлся Антон Стуликов, были совмещены.

"Областная газета" издается с марта 1990 года. Ее учредителями являются губернатор и Законодательное собрание Свердловской области.