В Россию приедут трудовые мигранты из Афганистана

В Россию могут приехать трудовые мигранты из Афганистана. Российские власти ведут переговоры на эту тему с правительством талибов, Кабул рассчитывает на положительное решение.

"По вопросу трудовой миграции в Россию между двумя странами уже состоялись переговоры и есть основания рассчитывать на достижение положительных результатов", - цитирует ТАСС посола Афганистана в РФ Гуля Хасана.

По словам посла, в Афганистане молодое население и оно может приложить свои профессиональные умения в "тех государствах, где существует потребность в рабочей силе".