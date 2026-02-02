В Оренбургской области рухнул самолёт, погибли трое

В оренбургском Орске произошла трагедия. В результате крушения легкомоторного самолёта погибли несколько человек.

Речь идёт о четырёхместном самолёте Diamond. Погибли летевшие в нём трое людей, сообщил источник "Известий".

По версии telegram-канала "112", трагедия случилась неподалёку от посёлка Джанаталап. На борту находились пилот и два курсанта, они погибли. В самолёте якобы летели курсанты Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации и пилот. Обстоятельства трагедии выясняют.