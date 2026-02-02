Полиция ликвидировала узел связи украинских мошенников в Ленинградской области

В Ленинградской области ликвидировали узел связи украинских мошенников, сообщает региональный главк МВД.

В арендованных квартирах в городе Мурино и в деревне Новое Девяткино задержаны двое пособников украинских мошенников - неработающая 20-летняя девушка и ее 28-летний знакомый.

С августа прошлого года они сотрудничали с мошенническими call-центрами на Украине, обеспечивая работу так называемых сим-боксов, сообщили в полиции. Эти устройства позволяли звонить из-за границы, скрывая местоположение абонента.

Для конспирации злоумышленники меняли съемные квартиры каждые три-четыре дня. За работу им платили криптовалютой в эквиваленте 12 тысяч рублей в день на человека.

Преступников арестовали. В МВД отметили, что ежедневно через созданный ими узел связи проходило не менее 5 тысяч мошеннических звонков. Возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве и незаконном использовании средств связи.