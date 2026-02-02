В Тюмени мужчину будут судить за совершение особо тяжкого преступления и ряд имущественных преступлений

сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

25 ноября, 36-летний обвиняемый находился в квартире одного из домов по улице 30 лет Победы в городе Тюмени, где распивал спиртные напитки с приятелями. В ходе застолья между ним и одним из собутыльников возник конфликт. По словам фигуранта, 64-летний потерпевший отказался предоставить банковскую карту на покупку спиртного. В ходе ссоры обвиняемый нанес ему не менее пяти ударов кулаками в область головы и лица. Мужчина три дня с травмами пролежал в комнате. Ему была вызвана бригада скорой медицинской помощи. В больнице потерпевший скончался.

Кроме того, в конце ноября 2025 года злоумышленник совершил разбойное нападение на женщину, он похитил у женщины сумку, в которой находилась банковская карта и небольшая сумма денег.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.