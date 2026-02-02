02 Февраля 2026
Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Урале возбуждено дело против основательницы "финансовой пирамиды"

На Среднем Урале полицейские пресекли деятельность "финансовой пирамиды". Возбуждено дело.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Свердловской области, предварительно установлено, что организатором схемы, функционировавшей с 2022 года, стала жительница Каменска-Уральского, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности. Женщина создала в одном из мессенджеров группу, где под предлогом продажи продуктов и сертификатов по заниженной цене привлекала деньги уральцев.

Чтобы создать видимость надежности и успешности, первые вкладчики "пирамиды" действительно получали желаемое – за счет средств, поступавших от новых участников. Однако осенью 2025 года у ее основательницы начались проблемы. А в январе 2026 года она сообщила подписчикам, что больше не может осуществлять свою деятельность.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Судом женщине вынесена мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Напомним, в прошлом году в Петербурге полицейские накрыли мошенников, которые за несколько лет обманули не менее 200 человек. Сумма ущерба составила 600 млн рублей.

Теги: пирамида, мошенничество, полиция, дело


