02 Февраля 2026
Общество В России
Фото: Госдума РФ

Лингвисты заявили о необходимости спасения русского мата

Лингвисты считают, что россияне в последнее время стали чаще материться. При этом нецензурная брань, по мнению ученых, нуждается в сохранении, "защите и спасении", и поэтому ее нужно употреблять как можно реже.

"Явно, что мата стало больше … Лингвисты сейчас, как бы парадоксально это ни звучало, выдвигают тезис о том, что мат нужно защищать и спасать, что нужно стараться мат ограничить в употреблении именно для того, чтобы мы этот уникальный пласт слов, обладающих такой силой, не потеряли", – цитирует РИА Новости научного сотрудника Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН, председателя Филологического совета Тотального диктанта Владимира Пахомова.

Эксперт полагает, что искоренять мат не нужно, но вот вести просветительскую работу и пояснять, когда такие слова уместны – надо.

Осенью 2025 года ряд СМИ сообщил, что Роскомнадзор, якобы, включил в список нецензурных слов "*опу". В ведомстве заявили, что такого запрета нет, хотя это слово и ругательное. А в списке по-прежнему только четыре корня (на "х", "п", "е" и "б") и образованные от них слова.

Запрет на мат в интернете (по крайней мере, в публичной его части) вступил в силу в России в 2021 году. В дальнейшем исследования показали, что после запрета россияне стали материться в сети еще больше.

Теги: мат, русский язык


Экспертное мнение



Мнения из сети