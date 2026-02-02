В Тюменской области пересчитали пенсии шести тысячам многодетных матерей

В Тюменской области произведен перерасчет пенсий для шести тысяч многодетных матерей в связи с вступлением в силу нового закона, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Закон расширил пенсионные права многодетных матерей. Согласно нововведениям, женщины, родившие или усыновившие пятерых и более детей, получили возможность включить в страховой стаж периоды ухода за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет. Теперь для них не действует прежнее ограничение по общей продолжительности таких нестраховых периодов.

"Эта инициатива — важный шаг в поддержке многодетных семей и признании неоценимого вклада матерей в воспитание детей. Мы стремились сделать процесс перерасчёта пенсии максимально удобным и понятным для каждой заявительницы", — пояснил управляющий Отделением СФР по Тюменской области Виталий Левенков.

Новые правила досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей включают несколько условий. Мать троих детей может выйти на пенсию в 57 лет, с четырьмя детьми — в 56 лет, с пятью и более детьми — в 50 лет. Необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа и не менее 30 пенсионных коэффициентов. Каждый ребенок должен достичь возраста восьми лет, а усыновление должно было произойти до этого срока. При этом дети, в отношении которых женщина была лишена родительских прав, при назначении пенсии не учитываются.