Минприроды Кубани требует 34 млрд рублей с владельцев танкеров за разлив нефти

Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству иск Министерства природных ресурсов Краснодарского края о взыскании с ЗАО "Волгатранснефть" (владелец танкера "Волгонефть-239"), ООО "Каматрансойл" (владелец танкера "Волгонефть-212") и ООО "Кама Шиппинг" (фрахтователь этого судна) суммарно 34,25 млрд рублей ущерба, причиненного окружающей среде. Это следует из данных картотеки суда.

Заседание по иску назначено на 24 февраля. Третьими лицами к делу привлечены Генпрокуратура, "Кубаньгеология" и Кубанский государственный университет.

Напомним, 15 декабря 2024 года в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть-212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть-239" после полученных повреждений лег в дрейф. По разным оценкам, из танкеров в Черное море вытекло около 3,7 тыс. т мазута. Прибрежная зона и акватория региона были залиты нефтепродуктами. В Краснодарском крае был введен режим ЧС федерального характера. В сентябре 2025 года власти Краснодарского края заявили о полном завершении работ по сбору осевшего на морское дно мазута в прибрежной зоне Анапы и Темрюкского района.