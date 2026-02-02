Звезды российского кино Егор Бероев и Ксения Алферова развелись

Звезды российского кино Егор Бероев и Ксения Алферова развелись после 25 лет брака. Точнее, как утверждает Бероев, после 21 года: "Я расстался с ней [Алферовой] в 2022 году, мы официально разведены, и я давно уже живу своей жизнью".

"Семьи у нас с Ксенией нет уже давно <…> С уважением отношусь к годам, прожитым вместе с ней, желаю Ксении всего самого доброго. Также я благодарен Ксении за все хорошее и плохое, что было в нашей семье", - написал Бероев в своем аккаунте в Instagram*.

Алферова не комментировала расставание с мужем.

Слухи о расставании пары появились после того, как на одной из последних премьер бывшие Алферова и Бероев не стали фотографироваться вместе и все время держались на расстоянии друг от друга, также журналисты обратили внимание на то, что на руках у супругов не было обручальных колец.

У пары в браке родилась дочь Евдокия.

Бероев активно снимается в кино – только в 2025 году с его участием вышло пять проектов. Алферова больше занимается общественной деятельностью.