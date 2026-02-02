В Сириусе создадут самый длинный подвесной маршрут в Европе

На федеральной территории Сириус, примыкающей к Сочи, обсуждается проект, который может изменить прогулочные маршруты и восприятие окружающей территории. Там планируется создать самую протяженную в Европе надземную экотропу, которая свяжет восточную и западную части с панорамными видами без толп людей, что также частично разгрузит городскую набережную.

Один маршрут, "Сириус", длиной почти 11 километров должен соединить орнитологический парк и дендропарк "Южные культуры". Это и будет самый длинный подвесной экомаршрут в Европе на ее восточной окраине. Он будет проходить рядом со строящимся сейчас кампусом Научно-технологического университета "Сириус". Второй пешеходный маршрут будет длиной 7,5 км, он получит название "Речной" и также пройдет через весь Сириус от вдоль существующих водных артерий. Ожидается, что новыми маршрутами будут пользоваться до 12 тысяч человек ежедневно, сообщает пресс-служба Сириуса. Эксперты отмечают, что таких проектов в России нет, подобные есть в Китае.

Сириус — единственная в России федеральная территория, выделенная из Краснодарского края в 2020 году. Образует самостоятельный городской округ с постоянным населением около 14 тысяч человек. Это самая южная территория всего российского Причерноморья, у границы с Абхазией. В 2024 году иностранцы, побывавшие в Сириусе на Всемирном фестивале молодежи признались, что их прежние представления о России были разрушены, а сами они чрезвычайно впечатлены.