Уралец осужден за поджог приятеля, не вернувшего ему долг

На Среднем Урале 31-летний житель Туринского района осужден за поджог своего приятеля, не вернувшего ему долг.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в мае 2025 года: уралец находился дома со своим приятелем, где они распивали спиртное. В какой-то момент между ними произошла ссора из-за долга в 5 тысяч рублей. После этого агрессор вылил из бутылки на голову приятеля смесь бензина и моторного масла и при помощи зажигалки поджег.

Пострадавший получил термический ожог 2-3 степени кожи головы, шеи и верхних отделов грудной клетки площадью 9%. Ему был причинен вред здоровью средней тяжести.

Как отметили в прокуратуре, сам поджигатель своей вины не признал. Туринский районный суд назначил ему 2,5 года колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в силу и еще может быть обжалован.