Двое пациентов из интерната в Прокопьевске находятся в реанимации

Число госпитализированных из интерната в Прокопьевске в Кузбассе сократилось до 28 человек.

"Двое находятся в реанимации - стабильно тяжелые. Остальные средней степени тяжести", - сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения региона.

В пятницу министр здравоохранения региона Андрей Тарасов сообщал, что в медицинских организациях находится 51 человек, четыре из них - в тяжелом состоянии.

Напомним, девять постояльцев психоневрологического пансионата умерли в январе. Минздрав региона сообщал, что внебольничная пневмония была выявлена у двух человек в психоневрологическом интернате в Кузбассе, положительные пробы на вирус гриппа А выявлены у 46 проживающих там. Позднее их количество выросло до 50, двое находились в тяжелом состоянии.

Следователи возбудили уголовное дело. По результатам исследований патологоанатомов, причинами ухода из жизни семи человек стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Кузбасса. Причины смерти 73-летней женщины и 19-летнего парня уточняют.