Школа в Артемовском заплатит школьнику 300 тысяч за травмирование спины

Школа в Артемовском выплатит школьнику 300 тыс. рублей за травму спины, полученную в стенах заведения. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Инцидент произошел в сентябре 2024 года, когда третьеклассники Андрей, Сергей и Трофим (имена изменены) после столовой остались одни в классе. Во время игры Трофим потянул Андрея за руку, а Сергей пригнул на последнего. Мальчики потеряли равновесие и Андрей упал на пол, после чего ему на спину сверху упал и Сергей. Когда учительница вошла в класс, она увидела плачущего Андрея.

Уже в Артемовской ЦРБ мальчику диагностировали (под вопросом) компрессионный перелом грудного позвонка, назначив длительное лечение, ношение корсета и ограничение физической активности. К счастью, диагноз не подтвердился, однако ребенок все равно получил сильные физические и нравственные страдания. Ему пришлось отказаться от спортивных секций, активного образа жизни и, вместо этого, большую часть времени лежать.

Мама Андрея подала иск в Артемовский городской суд к одноклассникам мальчика, их родителям и школе, прося взыскать с надлежащего ответчика компенсации морального вреда в размере 500 тыс. рублей, расходов на лечение – 16 тыс. 745 рублей, затрат на бензин – 3 тыс. 701 рубль и юридические услуги – 30 тыс. рублей. В суде отметили, что инцидент произошел, когда дети находились под надзором школы и именно педагоги не обеспечили должный контроль за их безопасностью во время перемены.

Иск удовлетворили частично, взыскав только со школы компенсацию морального вреда в размере 250 тыс. рублей и еще 50 тыс. 446 рублей за бензин, лекарства, корсет, медицинские процедуры, лечебный массаж и юридические услуги. Родителей других мальчиков судить не стали, так как произошедшее не является доказательством ненадлежащего исполнения ими родительских обязанностей, ведь в тот момент дети просто играли.

Школа же не согласилась с решением суда, подав апелляционную жалобу уже в Свердловский областной суд. Руководство учебного заведения не отрицало своей вины, но считало, что ответственность должны понести и родители учеников, которые не научили своих детей культуре подчинения законным требованиям учителя - якобы дети самовольно сбежали из столовой, нарушив правила внутреннего распорядка.

Однако судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда, рассмотрев материалы дела, подтвердила, что за безопасность детей в стенах учебного заведения в учебное время, включая перемены, отвечает именно школа. Также суд счел доказанным факт надлежащего исполнения родительских обязанностей по воспитанию детей их родителями. Решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Оно вступило в законную силу.