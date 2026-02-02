Экспертный совет на площадке Думы Астраханской области рассмотрел перспективы применения налоговых ставок по УСН в регионе

Согласно поручения Председателя Думы Астраханской области Игоря Мартынова, в парламенте состоялось заседание экспертного совета при комитете по бюджету и налогам под председательством Виталия Гутмана. Тема обсуждения - определение перечня видов экономической деятельности в регионе, для которых могут быть введены пониженные налоговые ставки в соответствии с распоряжением Правительства РФ. В обсуждении участвовали члены экспертного совета, налоговые специалисты и представители исполнительных органов власти.

Виталий Гутман отметил значимость темы заседания: «Проведенный в 2025 году парламентский контроль за исполнением закона о ставках налога выявил, что большая часть установленных льгот фактически не использовалась предпринимательским сообществом. При этом, за 2024 год объем потерь областного бюджета составил более 1,4 млрд рублей вследствие снижения налоговых ставок по упрощённой системе налогообложения (УСН)».

При этом, в соответствии с принятым в конце 2025 года Федеральным законом, с 1 января 2026 года законами субъектов России могут устанавливаться льготные ставки для налогоплательщиков по тем видам деятельности, которые определило Правительство страны в том случае, если соблюдаются установленные критерии. Всего в утверждённом перечне имеется 99 видов экономической деятельности, по которым на территории Астраханской области могут применяться пониженные налоговые ставки.

В ходе заседания в парламенте Астраханской области министр экономического развития Элина Полянская сообщил, что за последние 5 лет число малых и средних предприятий (МСП) выросло на 13% и составляет в региональном валовом продукте (ВРП) 17%. При этом выросло и число занятых в секторе сотрудников на 25%, достигну почти 140 тысяч человек. Такие результаты, по словам министра, удалось достичь в том числе благодаря льготному налогообложению и иным мерам господдержки. Специалисты регионального минэкономразвития проанализировали ситуацию с МСП в разрезе утвержденного Правительством РФ перечня и выделили приоритетные отрасли для возможных налоговых послаблений - производство товаров народного потребления, логистика, туризм, производство продукции для нужд СВО, реализация соцпроектов и инновационных разработок.

«С одной стороны, мы понимаем, что необходимо взять паузу и принять взвешенное решение по установлению льгот на упрощенной системе налогообложения, с другой стороны, необходимо вести мониторинг, чтобы не уменьшить налоговые поступления в бюджет области. Важно также сохранить количество субъектов МСП и социально-ориентированных предпринимателей», - добавила Элина Полянская.

Министр финансов Астраханской области Елена Рязанова также призвала избегать поспешных решений, учитывая риски возможных потерь, которые могут повлиять на выполнение бюджетных обязательств перед населением.

Все члены экспертного совета приняли участие в обсуждении. Так, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Астраханской области Александр Соловьёв предложил особое внимание уделить поддержке социально ориентированного бизнеса.

В ходе обсуждения участники заседания были единодушны в том, что решение о предоставлении льгот по УСН должно приниматься после детального изучения налоговой отчётности компаний МСП за 2025 год и расчетов прогноза влияния нововведений на экономику региона в целом.

Председатель экспертного совета Виталий Гутман, завершая диалог, отметил, что при принятии решений, необходимо учесть и те сферы деятельности, которые не дают большой налоговой отдачи, но при этом могут качественно улучшить жизнь граждан в Астраханской области.